В Мексике приветствовали решение Байдена прекратить строительство стены на границе стран

21.01.2021, 11:20, Новости дня

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард приветствовал решение президента США Джо Байдена отменить строительство стены на границе США и Мексики.

“Мексика приветствует окончание строительства стены, иммиграционную инициативу в пользу “Программы отложенных действий” в отношении детей-мигрантов DACA и путь к двойному гражданству. Как писал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор несколько лет назад нынешнему президенту Джо Байдену, мосты открывают путь к сотрудничеству и взаимопониманию”, – написал дипломат в Twitter.

México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un camino hacia la doble ciudadanía.

Como escribió el presidente @lopez_obrador hace unos años al ahora presidente @JoeBiden los puentes abren paso a la cooperación y al entendimiento.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 21, 2021

Он также пожелал успехов Байдену и новому вице-президенту Камале Харрис.

“У нас будут очень хорошие двусторонние отношения на благо наших великих народов. Начинается новый этап взаимного уважения и общей надежды”, – заявил Эбрард.

México desea el mayor de los éxitos al Presidente Joseph Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris. Habrá muy buena relación bilateral en beneficio de nuestros grandes pueblos. Una nueva etapa se inicia de respeto mutuo y esperanza compartida.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 20, 2021

После вступления в должность президента Байден отменил действие декларации о чрезвычайном положении на границе с Мексикой. Она была предлогом для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года с целью препятствования нелегальной миграции и наркотрафику. Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позже. В Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу ассигнований на строительство стены в декабре – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун в истории США – на 35 дней. В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд.

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