Врач Поздняков рассказал, какие анализы нужно сдать перед вакцинацией от COVID-19

21.01.2021, 11:16, Разное

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Врач Андрей Поздняков рассказал, как правильно нужно подготовиться к вакцинации от COVID-19. Не лишним станет сдача анализов, чтобы убедиться, что в организме отсутствуют воспалительные процессы.

В целом вакцинация против коронавируса не требует специальной подготовки. В то же время желательно сдать общий анализ крови, чтобы убедиться, что со здоровьем все нормально. Если показатели соответствуют норме, то консультация узких специалистов не требуется.

За двое-трое суток до вакцинации врач порекомендовал сдать тест на наличие коронавируса методом ПЦР. Если он покажет положительный результат, делать прививку запрещено.

Пациент может не захотеть выполнять все данные манипуляции. Если противопоказания к вакцинации отсутствуют, то прививка делается после осмотра человека терапевтом.

Вакцинация противопоказана людям, которые перенесли острые заболевания. В таком случае придется подождать месяц, пока состояние здоровье не стабилизируется. Нельзя делать прививку людям с раком и аутоиммунными патологиями в активной стадии. Поздняков не рекомендует вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19 и имеют антитела.

Медик обратил внимание, что организм каждого человека может индивидуально отреагировать на прививку. В основном повышается температура, наблюдаются мышечные боли в месте укола.

Источник: iz.ru