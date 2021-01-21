Названы скрытые болезни, приводящие к смерти

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21.01.2021, 11:16, Разное
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В российском Минздраве рассказали, какие скрытые болезни могут приводить к гибели. Они сделали акцент на важности диспансеризации. Статистика показывает, что мужчины реже обследуются в клиниках, нежели женщины.
В последние два года россияне начали меньше посещать врачей в профилактических целях. Диспансеризацию прошли 52,3%, из них 56,2% – женщины. Во многом такие показатели связаны с пандемией коронавируса. Однако сейчас диспансеризация возобновлена во многих субъектах РФ, где риск заражения COVID-19 является минимальным.

Мужчины реже проходят профилактические обследования в Чечне, Северной Осетии, Московской области. Если говорить о женщинах, то самые низкие показатели зафиксированы в Чечне, Северной Осетии и Магаданской области. Часто на обследования мужчины отправляются в Мордовии, Курганской области и республике Тыва. Женщины больше, чем где-либо, проходят диспансеризацию в Мордовии, республике Тыве и Чукотском автономном округе.

Проводить диспансеризацию очень важно, поскольку можно выявить ряд хронических болезней. Зачастую они приводят к смерти. Речь идет о сахарном диабете, патологиях сердца, заболевании легких, онкологии.

Источник: news.ru



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