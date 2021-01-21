Ученые определили местонахождение GPS у человека

21.01.2021, 11:16, Разное

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Американским ученым удалось выяснить, где у человека в мозге находится GPS, позволяющий ему ориентироваться в пространстве и запоминать маршрут. Кроме того, они рассказали, какие процессы отвечают за передвижение в известной или еще незнакомой местности.

Исследования сотрудники Юго-Западного Техасского Университета проводили в рамках выяснения причины, вызывающей заболевания, связанные с потерей памяти. Они предполагали, что если установить, какова природа врожденной навигации у людей, то удастся исправить возникающие в ней нарушения.

Так, десять лет назад эксперты, проводившие эксперименты с лабораторными грызунами, открыли клетки «времени и памяти», отвечающие за процесс запоминания. Благодаря их работе происходит упорядочивание уже совершенных действий в краткосрочной памяти. Подобные структуры были найдены и у человека, они находились в передней области гиппокампа.

Данный отдел мозга отвечает не только за запоминание, но и за ориентирование в пространстве и времени благодаря наличию «обратной перемотки». Из-за этого свойства человек может вспомнить, где он был, составить маршрут и дойти до пункта назначения, словно у него имеется встроенный GPS.

Источник: robot-review.com