 

Беспорядки произошли в Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена

21.01.2021, 11:10, Новости дня
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После инаугурации президента США Джозефа Байдена в двух крупных американских городах – Сиэтле и Портленде прошли беспорядки с участием представителей леворадикальных движений.

В Сиэтле протестующие собрались в центре города, разгромили магазин «Амазон» и здание суда, сожгли американский флаг. Как уточняет телекомпания Fox News со ссылкой на очевидцев, погром устроили представители левых радикальных движений, в том числе, антифашистов. Полиция задержала двух человек за взлом и нанесение ущерба имуществу, передает ТАСС.

Беспорядки с участием представителей леворадикальных движений прошли также в Портленде. Протестующие выкривали лозунги о том, что «хотят не Байдена, а справедливости». Группа из 150 человек разгромила городской офис Демократической партии, разбив стекла и разрисовав стены граффити. Прибывшая на место происшествия полиция задержала восемь человек за участие в беспорядках и поджоги, после чего митингующие рассеялись.

В другой части Портленда толпа забросала камнями и бутылками здание иммиграционной и таможенной службы США. По данным полиции, у некоторых из протестующих были замечены электрошокеры, щиты и газовые баллончики. Они также выкрикивали лозунги, свидетельствующие об их принадлежности к антифашистским группировкам и движению BLM («Жизни темнокожих имеют значение»).

Демократ Джозеф Байден в среду принес присягу в качестве 46-го президента США. Инаугурация американского лидера прошла в Вашингтоне без каких-либо происшествий, хотя после беспорядков в американской столице 6 января были приняты повышенные меры безопасности. 



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