В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

21.01.2021, 11:10, Новости дня

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МВД Грузии заявило о задержании гражданина России, который разыскивался Интерполом по запросу российской стороны.

«Сотрудники криминальной полиции МВД в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола гражданина РФ А.Л. в Батуми, в месте временного проживания. Следствием установлено, что данное лицо находится в Грузии с января 2020 года», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

По данным министерства, РФ объявила о розыске А.Л. на национальном уровне 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года генеральный секретариат Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру.

Задержанный обвиняется в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, в ноябре россиянина задержали в Грузии с партией наркотиков.