Автомобиль влетел в остановку в центре Екатеринбурга

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21.01.2021, 10:44, Разное
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В остановку общественного транспорта на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга влетел автомобиль Mercedes, передает Общественная служба новостей. В результате пострадала 28-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

За рулем иномарки была 23-летняя девушка. Она рассказала, что двигалась от проспекта Ленина в сторону улицы Малышева пока не увидела, что слева неожиданно стал перестраиваться другой автомобиль. Уходя от столкновения она резко свернула вправо и случайно вылетела на тротуар.



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