В траурных образах: Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена

21.01.2021, 10:36, Разное

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Отношение Дональда Трампа к результатам выборов в Америке известно, и он продолжил демонстрировать это отношение и вчера, в свой последний президентский день. Традиция предполагает, что уходящий лидер приветствует на крыльце Белого дома нового, а первые леди еще и обмениваются подарками. Так, например, Мишель Обаме Мелания при вступлении в новую для нее роль первой леди вручила рамку для фотографии от Tiffany, Джилл Байден же осталась не у дел. Трампы не только отказались встречать чету Байденов в резиденции, но и покинули Дом рано утром с целью выполнения последнего обязательства – посещения авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд.

Примечательно, что прощаться с Белым домом Дональд и Мелания решили практически в траурных образах. Если Трамп хотя бы разбавил свой образ традиционным красным галстуком, то Мелания выбрала total black, ясно давая понять, что она обо всем этом думает. Образ первой леди состоял из пиджака Chanel, платья Dolce&Gabbana, лодочек от любимого Christian Louboutin, ну и конечно, роскошной сумки Birkin от Hermès из крокодиловой кожи стоимостью 50 тысяч долларов.

На авиабазе Эндрюс Дональд, выступая на церемонии, похвалил сам себя, отметив “все, что мы сделали – просто превосходно!”. После этого они с Меланией в последний раз поднялись на борт номер один и отправились во Флориду, где находится их резиденция Мар-а-Лаго.

Дональд и Мелания со своей семьей

В Палм-бич настроение Мелании поменялось кардинально: траурный наряд был отложен в сторону, и на смену ему пришло яркое платье Gucci за 3700 долларов.