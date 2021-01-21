24 канал – США ввели санкции против украинской компании за транспортировку нефти из Венесуэлы

21.01.2021, 10:30, Новости дня

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США ввели санкции против украинской компании из Одессы Fides Ship. Как пишет «Телеканал новин 24», компанию обвиняют в перевозке венесуэльской нефти. Также в санкционный список попали четыре корабля, которыми управляет компания.



Reuters

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против одесской компании Fides Ship Management. Как передаёт «Телеканал новин 24», соответствующую информацию опубликовало Министерство финансов США на своём сайте.

Компанию из Украины обвиняют в перевозке венесуэльской нефти. Также в санкционный список попали четыре корабля, которыми управляет компания.

Ранее Минфин США ввёл санкции против четырёх украинских информационных ресурсов, в этот же санкционный список также попали семь граждан Украины. По версии ведомства, все они — часть связанной с Россией сети влияния, которая имеет отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу. Последнего подозревают в попытках повлиять на американские выборы путём распространения ложных историй относительно должностных лиц из США.