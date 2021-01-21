Guardian – «радиоактивное насилие и расизм» — экс-глава ФБР сравнил штурм Капитолия с Чернобылем

21.01.2021, 10:30, Новости дня

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Нападение сторонников Дональда Трампа на конгресс — это «американский Чернобыль». Такое мнение в интервью The Guardian высказал бывший директор ФБР Джеймс Коми. По его словам, президент США сделал всё, чтобы назревавшее в обществе «радиоактивное варево» из расизма и насилия вырвалось на свободу.



Reuters

Экс-директор ФБР Джеймс Коми дал подробное интервью The Guardian. Среди прочего он поделился своим мнением об уходящем в отставку президенте США Дональде Трампе и недавних беспорядках в Вашингтоне.

Из слов Коми следует, что Трампу позволяли «пересекать каждую красную черту и разрушать все нормы», что привело к печальным событиям — атаке сторонников президента на Капитолий, в результате которого погибло 5 человек.

По мнению издания, Коми предлагает «захватывающую метафору». Он сравнивает нападение на Капитолийском холме с аварией на Чернобыльской АЭС. В США всегда существовало «радиоактивное варево» насилия, но в последние десятилетия оно в основном сдерживалось «оболочкой реактора», то есть законом, и было усмирено «управляющими стержнями» — культурными ожиданиями; например, запретом использования слова на букву «н», рассуждает бывший глава ФБР.

«За последние пять лет Дональд Трамп нападал на здание снаружи, чтобы ослабить его фундамент, — говорит Коми. — Он вынул управляющие стержни, а это — рецепт ядерной катастрофы, радиоактивного выброса. Именно это вы видели на Капитолийском холме — наш собственный Чернобыль, когда уродливое радиоактивное насилие и расизм Америки взорвались у всех на глазах».

«Мне было тошно наблюдать за нападением на буквальное и символическое сердце нашей демократии, и как сотруднику правоохранительных органов я был возмущён, — признаётся Коми. — Я был озадачен и зол, оттого что Капитолийский холм оказался незащищён. Ведь это холм! Если бы его хотели защитить, то защитили бы. Но по какой-то причине его не защищали».

Он считает, что допущенный штурм Капитолия — это провал, сравнимый с провалом, который привёл к терактам 11 сентября 2001 года. По его словам, понадобится комиссия для расследования случившегося, чтобы понять, что именно произошло в Вашингтоне, и не дать подобному повториться вновь.

Многие американские либералы до сих пор обвиняют Коми в том, что он допустил «шокирующее поражение» Хиллари Клинтон в 2016 году. Во время президентской гонки он расследовал взлом личной почты кандидатки от демократов, публично критиковал её за «невероятно небрежное» отношение к засекреченной информации.

Тем не менее экс-руководитель ФБР уверен, что он поступил правильно. По его словам, информация о взломанных письмах Клинтон в любом случае просочилась бы в прессу. А он не мог руководствоваться личными политическими предпочтениями в этом деле.

В то время Коми курировал не одно, а два расследования — второе касалось «загадочных контактов» между предвыборным штабом Трампа и Россией. Сюда входило досье, составленное бывшим офицером MI6 Кристофером Стилом, в котором содержалось непристойное — и непроверенное — утверждение о том, что у российского правительства есть видеокомпромат на кандидата от республиканцев. В 2013 году он якобы был запечатлён в одном из номеров московской гостиницы «в компании двух проституток, которые справляли малую нужду друг на друга».

Коми признаётся, что всё ещё сомневается в достоверности досье Стила. Вместе с тем он добавляет: «Я действительно думаю, что отчёт сенатского комитета по разведке вкупе с отчётом [бывшего юриста Трампа] Майкла Коэна в его книге, вероятно, делает существование «записи с мочеиспусканием» более вероятным, чем это было в момент моего увольнения».

Экс-глава ФБР был республиканцем большую часть своей жизни, но теперь называет себя независимым. Коми допускает, что распад партии начался задолго до Трампа. Но именно он стал первым президентом, против которого дважды начиналась процедура импичмента, причём последняя из них за подстрекательство к восстанию против правительства США.

«Республиканскую партию нужно сжечь или изменить», — говорит Коми. «Кто захочет стать частью организации, которая по своей сути построена на лжи, расизме и невежестве? Это просто нездоровая политическая организация», — добавляет он.

«Очищение» Республиканской партии может ускориться, если Трампа подвергнут уголовному преследованию, после того как он покинет свой пост. Желаетельно, чтобы это было дело на уровне штата Нью-Йорк, где миллиардера обвиняют в мошенничестве. Ведь оно вызовет меньше разногласия, чем громкое судебное разбирательство в федеральных судах, считает Коми.

Американская демократия была близка к смерти, но выжила. «Я оптимистично настроен и считаю, что наступает переломный момент, в котором мы так отчаянно нуждаемся», — подчёркивает Джеймс Коми.