СТРАНА – в Полтаве решили увековечить Петлюру «за вклад в украинскую революцию»

21.01.2021, 10:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти города Полтава объявили всеукраинский конкурс на возведение памятника Симону Петлюре. Как пишет «СТРАНА», полтавская областная администрация видит в Петлюре выдающуюся личность, которая заслуживает чествования в родном городе.



vk.com

Полтавские власти объявили всеукраинский конкурс на возведение в городе памятника Симону Петлюре. Как пишет «СТРАНА», об этом пишет пресс-служба полтавской областной госадминистрации.

«В 2021 году исполняется 100 лет украинской революции 1917—1921 годов — одному из важнейших и самых сложных периодов в истории украинского народа ХХ века. Именно в период событий украинской революции 1917—1921 годов было инициировано создание украинской армии. Симон Петлюра стал преданным и решительным командующим повстанческого и освободительного движения. Имея неординарные организаторские и дипломатические способности, авторитет в армии и в правительстве Симон Петлюра возглавил Директорию УНР и исполнял обязанности главного атамана войск УНР.

Выдающаяся личность Симона Петлюры заслуживает чествования в родном городе с сооружением памятника. С целью удовлетворения инициатив общественности и восстановления исторической справедливости Полтавской областной государственной администрацией объявлено проведение всеукраинского открытого архитектурного конкурса на сооружение памятника Симону Петлюре», — заявили в пресс-службе.

Конкурсное проектирование продлится до 25 апреля 2021 года. Проекты будут подаватся с 26 по 29 апреля. Выставка с обсуждением конкурсных проектов состоится с 3 по 24 мая и с 31 мая по 26 июня 2021 года. Итоги конкурса будут объявлены с 31 мая по 10 июня 2021 года.