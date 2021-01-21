Судьба трех украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна остается неизвестной – ГСЧС Украины

21.01.2021, 10:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По состоянию на утро 21 января судьба трех членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin остается неизвестной. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

“По состоянию на 7.00 21 января судьба трех украинских моряков остается неизвестной. Поиски продолжаются”, – сообщили в ведомстве.

Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами.

—