Канделаки обвинили в убийстве животных из-за фотографии в шубе

21.01.2021, 10:22, Разное

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Пользователи осудили популярную ведущую и продюсера канала «Матч ТВ» Тину Канделаки за то, что она надела шубу из натурального меха. Некоторые обвинили знаменитость в убийстве животных.

На свежей фотографии в социальной сети Instagram Тина Канделаки предстала в роскошной шубы. Кадр был сделан на улице на фоне заснеженных деревьев. В своей публикации знаменитость решила порассуждать, как стереотипы управляют людьми. Она предложила мысленно собрать все установки и шаблоны в красивую бумагу, а потом выбросить упаковку в урну.

Фолловеры, в свою очередь, обратили внимание не на размышления Тины Канделаки, а на ее внешний вид. Некоторые написали, что непозволительно надевать на себя шубу из натурального меха, ведь для создания изделия были убиты звери.

Среди подписчиков ведущей нашлись и те, кого заинтересовали философские мысли Тины Канделаки. Они поддержали ее позицию и выразили благодарность за то, что журналистка делится современными размышлениями, которые многих мотивируют и подталкивают к полезным действиям.