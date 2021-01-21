Анастасия Волочкова рассказала о своих ежемесячных тратах

21.01.2021, 10:22, Разное

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Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее ежемесячным тратам позавидуют многие россияне, которые сочтут ее суммы запредельными. Но при этом сама она считает, что тратит намного меньше олигархов.

Волочкова отметила, что не все деньги она тратит исключительно на себя. Большая часть средств уходит на выплату заработной платы своим многочисленным сотрудникам, также ей приходится оплачивать бытовые нужды и коммунальные расходы.

По словам балерины, вся денежная ответственность лежит исключительно на ней даже с учетом отсутствия концертов и гонораров. Суммы, которые она тратит, могут показаться бедным россиянам огромными, но по сравнению с тем, сколько платят олигархи, ее расходы окажутся «пылью».

Однако Волочкова не стала называть конкретную сумму своих ежемесячных трат. Она сочла, что люди, которые сегодня экономят на еде, могут подумать будто она «с жиру бесится».

Источник: teleprogramma.pro