Бывший муж Даны Борисовой прекратил общение с их общей дочерью

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21.01.2021, 10:22, Разное
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Популярная российская ведущая Дана Борисова рассказала, что бывший муж прекратил общение с их общей дочерью Полиной. Бизнесмен заблокировал контакты девочки. Такой информацией блондинка поделилась в социальной сети Instagram.
На днях Дана Борисова вместе с дочерью посетила фильм AD LIBITUM, премьера которого состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». Ведущая и наследница держались за руки, мило разговаривали, обсуждая все вокруг. Утром Борисовой начали звонить журналисты, которые просили прокомментировать ее отношения с дочерью Полиной. Знаменитость решила уточнить, почему она должна срочно ответить на все эти вопросы. Представители СМИ заявили, что мать и дочь произвели фурор на премьере.

Сейчас Дана Борисова наслаждается своими отношениями с наследницей. Звездная мать хочет дать Полине все, чего ей не хватало до девяти лет. У ребенка сложилась тяжелая ситуация с родным отцом и его родителями. Они заблокировали все контакты девочки, поэтому дозвониться к ним невозможно. Отец и его родственники даже не поздравили Полину с Новым годом.

В завершении поста Борисова заявила, что девочка одинаково любит обоих родителей. Она считает, что блокировать ребенка – позор.

Источник: www.instagram.com



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