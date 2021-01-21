 

В «русских офшорах» собрались создать конкурентный налоговый режим

21.01.2021, 10:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Предложения Минфина по совершенствованию налогового режима в специальных административных районах (САР) направлены на создание конкурентного режима для компаний по сравнению с другими странами, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Предлагаем создать такие налоговые условия, которые будут стимулировать международные холдинговые компании перерегистрировать свой бизнес в эти районы. При этом предполагается физическое присутствие компании в САР, а не просто формальное, что будет способствовать развитию регионов», – приводятся его слова в сообщении на сайте Минфина.

Замминистра добавил, что, разрабатывая параметры налогового режима, ведомство исходило из того, чтобы удалось соблюсти баланс интересов как бизнеса, так и государства. «После реализации всех этих изменений в САР будет создан конкурентный налоговый режим для холдинговых компаний по сравнению с теми, которые сейчас предлагаются в других странах», – добавил замминистра.

В среду Минфин опубликовал законопроект, согласно которому резиденты САР смогут претендовать на льготные налоговые ставки при соблюдении ряда условий. Согласно проекту, Минфин, в частности, предлагает резидентам САР льготную ставку налога на прибыль в 5%, на дивиденды – 10%, но при условии инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической или инженерной инфраструктуры в объеме не менее 300 млн рублей в течение двух лет. Кроме того, на территории спецрайонов у компании должен быть офис от 100 квадратных метров и не менее 15 работников, а доля доходов от пассивной деятельности должна быть более 90%.

Также Минфин предлагает освободить от налогообложения в РФ доходы иностранных филиалов компаний при выполнении ряда условий и ввести стабилизационные оговорки, направленные на сохранение и неухудшение налоговых условий в части НДФЛ и налога на прибыль для резидентов САР.

В сентябре Министерство финансов заявило о намерении создать более привлекательный налоговый режим в «русских офшорах», чем тот, который сформировался на Кипре после пересмотра соглашения.

Специальные административные районы созданы в РФ в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Стамбульская конвенция не является панацеей от домашнего насилия – адвокат

15.09 / Политолог: На прошедших выборах мы увидели полный провал технологии «умного голосования»

28.08 / Туркменистан собрался поделиться с ООН опытом борьбы с коронавирусом

28.07 / Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

16.08 / Лукашенко пообещал начать реформы “уже завтра”

24.09 / Общество: Кто привез секреты «Новичка» на Запад

17.01 / В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией

02.07 / В мире: Эрдоган делает новый шаг по воссозданию Османской империи

27.12 / В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации

27.11 / В РФ увидели готовность США развязать войну из-за «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска