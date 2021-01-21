В «русских офшорах» собрались создать конкурентный налоговый режим

21.01.2021, 10:16, Новости дня

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Предложения Минфина по совершенствованию налогового режима в специальных административных районах (САР) направлены на создание конкурентного режима для компаний по сравнению с другими странами, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Предлагаем создать такие налоговые условия, которые будут стимулировать международные холдинговые компании перерегистрировать свой бизнес в эти районы. При этом предполагается физическое присутствие компании в САР, а не просто формальное, что будет способствовать развитию регионов», – приводятся его слова в сообщении на сайте Минфина.

Замминистра добавил, что, разрабатывая параметры налогового режима, ведомство исходило из того, чтобы удалось соблюсти баланс интересов как бизнеса, так и государства. «После реализации всех этих изменений в САР будет создан конкурентный налоговый режим для холдинговых компаний по сравнению с теми, которые сейчас предлагаются в других странах», – добавил замминистра.

В среду Минфин опубликовал законопроект, согласно которому резиденты САР смогут претендовать на льготные налоговые ставки при соблюдении ряда условий. Согласно проекту, Минфин, в частности, предлагает резидентам САР льготную ставку налога на прибыль в 5%, на дивиденды – 10%, но при условии инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической или инженерной инфраструктуры в объеме не менее 300 млн рублей в течение двух лет. Кроме того, на территории спецрайонов у компании должен быть офис от 100 квадратных метров и не менее 15 работников, а доля доходов от пассивной деятельности должна быть более 90%.

Также Минфин предлагает освободить от налогообложения в РФ доходы иностранных филиалов компаний при выполнении ряда условий и ввести стабилизационные оговорки, направленные на сохранение и неухудшение налоговых условий в части НДФЛ и налога на прибыль для резидентов САР.

В сентябре Министерство финансов заявило о намерении создать более привлекательный налоговый режим в «русских офшорах», чем тот, который сформировался на Кипре после пересмотра соглашения.

Специальные административные районы созданы в РФ в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).