 

Защита срочника Шамсутдинова назвала приговор слишком суровым

21.01.2021, 10:16, Новости дня
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Приговор, вынесенный солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, слишком суровый, сообщил адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев.

Нагиев заявил, что «почти 25 лет колонии строгого режима – это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура», говорится в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

«Присяжные проявили снисхождение, а суд – нет. Слишком суровый приговор, конечно, мы будем обжаловать», – добавил защитник.

Напомним, в четверг Второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев и приговорил его к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Затем сторона обвинения запросила для него 25 лет лишения свободы.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения.

При этом сам солдат-срочник был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.



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