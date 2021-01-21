Защита срочника Шамсутдинова назвала приговор слишком суровым
21.01.2021, 10:16,
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Приговор, вынесенный солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, слишком суровый, сообщил адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев.
Нагиев заявил, что «почти 25 лет колонии строгого режима – это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура», говорится в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».
«Присяжные проявили снисхождение, а суд – нет. Слишком суровый приговор, конечно, мы будем обжаловать», – добавил защитник.
Напомним, в четверг Второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев и приговорил его к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима.
В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Затем сторона обвинения запросила для него 25 лет лишения свободы.
В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения.
При этом сам солдат-срочник был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.
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