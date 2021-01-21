 

Правительство Киргизии ушло в отставку

21.01.2021, 10:16, Новости дня
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Киргизское правительство во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента республики.

«Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша (спикер парламента) Талант Мамытов подписал указ «О прекращении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики», – сообщил представитель пресс-службы, передает РИА «Новости».

В среду ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента. У него 79,2% голосов. Кроме того, ЦИК Киргизии официально объявил, что по итогам референдума киргизстанцы выбрали президентскую форму правления в стране, за нее проголосовали 81,3% избирателей. 



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