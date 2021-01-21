Появились фотографии серийной версии Renault Kiger

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21.01.2021, 9:52, Новости дня
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Французский автомобильный гигант Renault поделился фотографиями обновленного компактного кроссовера Renault Kiger.

Напомним, автомобиль построен на проверенной платформе CMF-A. На данный момент разработчики не раскрывают технические параметры, однако инсайдеры опубликовали вероятное исполнение автомобиля. Под капотом могут задействовать 1-литровый бензиновый двигатель, который выдает 72 л.с. мощности. Кроме того, новинка имеет внешний вид ранее показанного на выставке концепта.

Специалисты распознали схожие компоненты с такими популярными моделями, как Kwid и Captur. Предполагается, что уже к концу января новый компактный кроссовер Renault Kiger будет представлен на одном из мероприятий в Индии.



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