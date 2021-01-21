 

Москву накроют метели и туманы

21.01.2021, 9:50, Разное
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Согласно прогнозам синоптиков, с полудня 21 января Москву накроют метели. Снегопады будут сопровождаться ухудшением видимости и продлятся примерно до семи часов вечера, передает сетевое издание “Москва 24”. Вечером вырастет вероятность возникновения тумана. Температура воздуха установится на отметке, соответствующей климатической норме для середины зимы – 8-10 градусов ниже ноля.



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