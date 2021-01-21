 

Житель Сергиева Посада организовал конопляную ферму в контейнере

21.01.2021, 9:50, Разное
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Во время досмотра в кармане 26-летнего жителя подмосковного Сергиева Посада полиция обнаружила пакетик с марихуаной весом в шесть граммов, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Когда сотрудники правоохранительных органов обыскали автомобиль молодого человека, то отыскали там еще пять пакетов общим весом в 40 граммов, В них хранилась все та же марихуана.

Однако настоящее открытие ждало их на участке в деревне Машино, где подозреваемый в морском контейнере оборудовал ферму по выращиванию конопли на 16 кустов. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.



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