Житель Сергиева Посада организовал конопляную ферму в контейнере

21.01.2021, 9:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время досмотра в кармане 26-летнего жителя подмосковного Сергиева Посада полиция обнаружила пакетик с марихуаной весом в шесть граммов, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Когда сотрудники правоохранительных органов обыскали автомобиль молодого человека, то отыскали там еще пять пакетов общим весом в 40 граммов, В них хранилась все та же марихуана.

Однако настоящее открытие ждало их на участке в деревне Машино, где подозреваемый в морском контейнере оборудовал ферму по выращиванию конопли на 16 кустов. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.