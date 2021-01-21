 

За месяц до смерти у Кернеса улучшилось самочувствие, он стал активным – Фукс

21.01.2021, 9:32, Новости дня
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Друг ныне покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал в опубликованном 21 января интервью “Украинской правде”, что последний раз общался с ним за три дня до его смерти в немецкой клинике “Шарите”.

“Где-то за три дня до смерти. Он говорил: “у меня сердце болит”. Проблема была какая? Врачи коронавирус победили, у него уже не было никакого коронавируса. Но он поднял другие заболевания”, – сказал Фукс.

По его словам, незадолго до смерти у Кернеса улучшилось самочувствие.

“У него ситуация была такова: все держалось-держалось, а потом – раз! – и ему вообще стало хорошо, он стал достаточно активным. Такая сильная активность в него пошла в конце ноября. Вот он был доволен, он радовался – у него был такой прилив. А потом – бам! – почки [отказали]. И вот после почек он пошел на спад”, – рассказал бизнесмен.

Фукс отметил, что в одной палате с Кернесом лежал “какой-то поляк, они общались”.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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