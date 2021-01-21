Стало известно, с кем Байден проведет первый телефонный разговор

21.01.2021, 9:32, Новости дня

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Свой первый телефонный разговор в качестве президента США Джо Байден плинирует провести с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом на брифинге 20 января сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляцию вел канал CNBC.

По ее словам, звонок состоится в пятницу, 22 января. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также решение Байдена отозвать разрешение на строительство трубопровода Keystone

На вопрос, будет ли Байден разговаривать с Путиным, Псаки ответила, что у нее нет информации о таких планах. Она добавила, что первые телефонные разговоры Байден намерен провести с “партнерами и союзниками”.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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