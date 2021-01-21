Ольга Бузова показала дорогие подарки на 35-летний юбилей

21.01.2021, 9:28, Разное

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Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова продемонстрировала подарки, подаренные ей по случаю 35-летнего юбилея. Знаменитость призналась, что в день рождения ее завалили подарками, но ей нравится открывать коробки с презентами, поскольку это ее любимое занятие.

По словам Ольги Бузовой, она иногда так увлекается распаковкой подарков, что выглядит «идиоткой». Один из подарков певице вручила ее пиарщица Сона Агаева. Она подарила ей слипоны, украшенные орнаментом. Затем PR-агент Антон презентовал ей необычный букет, камуфляжную юбку, кроссовки от Alexander McQueen розового оттенка, кремовый тренч Burberry и футболку с принтом Balmain. По словам Бузовой, больше всего ее впечатлили розовые туфли Tom Ford.

Без ювелирных украшений Бузову в день рождения не оставили. Так, ее директор Арам вручил певице сережки с бриллиантами Tiffany. А самый эмоциональный подарок исполнительнице достался от сестры Анны и ее подруг, они пришли поздравлять именинницу ровно в полночь. Напомним, что 20 января Ольге Бузовой исполнилось 35 лет. Также в этот день праздники отмечали Анастасия Волочкова и Ирина Аллегрова.

Источник: riafan.ru