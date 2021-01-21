Онколог Карасёв заявил об опасности рафинированного подсолнечного масла

21.01.2021, 9:28, Разное

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Российский онколог Иван Карасев пояснил о том, насколько является опасным рафинированное подсолнечное масло для организма человека. Врач призвал вместо него употреблять оливковое.

В процессе рафинации на масло в первоначальном виде воздействуют вредные химические вещества. Впоследствии от них полностью избавиться невозможно. Под влиянием высоких температур, например, во время жарки, состав масла сильно меняется. В итоге в нем образуются множественные канцерогены.

В рафинированном масле присутствует огромное число трансжиров. По мере употребления продукта, они накапливаются по всему организму. Со временем переизбыток данных элементов может вызывать ряд серьезных патологий, в том числе, онкологического характера.

Сам Карасев заменил продукт на оливковое масло. В последнем содержится множество антиоксидантов, которые способствуют снижению риска развития рака и замедляют распространения онкоклеток по организму. Несмотря на то, что продукт считается полезным, рекомендуется употреблять его не более двух столовых ложек в день.

Источник: ufatime.ru