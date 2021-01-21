Нефть подешевела на данных по запасам в США

21.01.2021, 9:23, Новости дня

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Мировые цены на нефть в ходе торогов в четверг утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% – до 55,89 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI опустилась на 0,38%, составив 53,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 млн баррелей.