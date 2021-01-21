Первый истребитель Су-57 поступил в авиаполк ЮВО

21.01.2021, 9:23, Новости дня

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Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам РФ первый из планируемой партии истребитель Су-57, сообщили в региональном правительстве.

«Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод вооруженным силам РФ в этом году. Первый самолет, собранный на предприятии, уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа», – передает ТАСС сообщение правительства.

Напомним, в начале ноября источник в ОПК заявил, что Минобороны получит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа в декабре в ходе единого дня приемки военной продукции.

В декабре сообщалось, что ВКС РФ получили на вооружение первый Су-57. В конце декабря сообщалось, что переданный Воздушно-космическим силам первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске.