 

Россия направила Германии новый запрос по Навальному

21.01.2021, 9:23, Новости дня
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Генпрокуратура РФ в ответ на поступившие из Берлина материалы направила в Германию очередной запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией Алексея Навального.

«Генеральная прокуратура РФ по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального, направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».

По оценке Генпрокуратуры, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались «несодержательны». Ведомство расценило это как «полное неисполнение российских запросов … по формальным основаниям». «Данное обстоятельство, в частности, на фоне заявления официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ о надлежащем исполнении германской стороной своих обязательств … фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего», – полагают в ведомстве.

В новом запросе Генпрокуратура, помимо прочего, призвала немецких коллег «вернуться к исполнению … российских запросов в полном объеме».

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный приывал своих сторонников к уличным акциям протеста.



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