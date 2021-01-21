Минтранс пообещал проработать вопрос уменьшения норм авиабагажа

21.01.2021, 9:16, Новости дня

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Минтранс обсуждал предложение «Аэрофлота» уменьшить нормы багажа в России, вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и общественными организациями, окончательных решений пока не принималось, сообщили в пресс-службе ведомства.

Газета «Известия» в четверг со ссылкой на источники сообщила, что в РФ обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20% (с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений), с такой инициативой выступил «Аэрофлот».

«Обращение «Аэрофлота» обсуждалось в министерстве. Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось», – сообщил источник РИА «Новости».

По данным газеты, министерство передало рассмотрение инициативы «Аэрофлота» в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании. По итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы, сообщило издание.

Напомним, в ноябре 2019 года сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета, так как вес животного превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг. Однако кот Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения.

В результате мужчина прошел на борт самолета, подыскав кота-дублера с меньшим весом, после чего «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал накопленные бонусные мили.