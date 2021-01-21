 

Собянин объявил о смягчении ограничений по COVID-19 в Москве – подробности

21.01.2021, 8:58, Разное
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Градоначальник рассказал, что последнюю неделю суточный прирост заразившихся в Москве держится на уровне двух-четырех тысяч, что значительно меньше, чем в конце декабря прошлого года. Кроме того, снизилось количество госпитализаций.

С 22 января колледжи, учреждения допобразования, детские досуговые учреждения, спортивные школы, находящиеся в ведении столичных властей, вернутся к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся разблокируют.

При этом обучение в федеральных вузах останется дистанционным. Студенты будут находиться дома до 6 февраля. Решение о дальнейшем формате обучения правительство примет вместе с Минобрнауки России.

Также на этой неделе возобновляется работа музеев, библиотек, проведение культурно-досуговых, развлекательных, просветительских мероприятий. Количество посетителей не должно превышать 50% общей вместимости помещений.

Хорошая новость ждет москвичей, которые любят ходить в театры и кинотеатры. Мэр города сообщил, что максимальное количество зрителей увеличится с 25% до 50% общей вместительности зрительного зала.

Материал дополняется.



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