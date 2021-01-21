 

Под Москвой автобус с пассажирами протаранил кинотеатр

21.01.2021, 8:58, Разное
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Утром 21 января рейсовый пассажирский автобус врезался в угол здания кинотеатра “Соверменник” возле пересечения улиц Николаева и Тевосяна в подмосковной Электростали, передает телеканал “360”. Сообщается, что в салоне находилось 20 человек. Шестеро пострадали. На месте работает сразу несколько бригад скорой помощи.



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