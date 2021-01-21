Прихожане нижегородского храма установили у ворот бюст Ленина для оплевания

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21.01.2021, 8:51, Разное
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У ворот Свято-Троицкой церкви в Нижнем Новгороде появился бюст В.И. Ленина, установленный на деньги прихожан специально для оплевания. Любой желающий может плюнуть в лицо вождя мирового пролетариата при входе или выходе из храма.

Как пояснил настоятель храма отец Никанор, «поругание диавола» является важной частью православного воспитания, в особенности это касается молодёжи. Плюнуть в лицо или на лысину антихристу Ленину – долг каждого христианина, считает настоятель. Однако, как отмечает священник, наибольшей популярностью бюст Ильича пользуется у прихожан в возрасте от 50 лет, успевших побывать в составе Комсомола и КПСС. Некоторые из них проходят через ворота по несколько раз просто чтобы плюнуть на бюст Ленина. По мнению отца Никанора, это связано с гонениями на религию в СССР.

«Я сам хорошо помню это время. Утром на школьной линейке нас строили в шеренгу и проносили мимо нас православное распятье, на которое нужно было плюнуть. Кто не плевал, оставались на продлёнку или шли убирать школьную территорию. Я плевал, как все, но в душе оставался верным Христу и Его заповедям. Теперь же настало время свободы и религиозно-идеологической терпимости, и граждане сами могут выбирать, в кого или во что им плевать. Мы не штрафуем прихожан, которые при входе не плюнули в глаза Ильичу, и не назначаем за это дополнительной епитимьи», – пояснил отец Никанор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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