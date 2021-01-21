 

USA TODAY – «Демократия восторжествовала» — Байден обратился к нации после инаугурации

21.01.2021, 8:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своём обращении к нации после инаугурации в качестве 46-го президента США Джо Байден заявил о торжестве демократии и пообещал бороться с расколом в обществе, пишет USA Today. Новый лидер также поклялся защищать своих противников на посту президента не менее яростно, чем своих сторонников.


Reuters

После своей инаугурации в качестве 46-го президента Соединённых Штатов Америки в среду 20 января Джо Байден завил что «демократия восторжествовала» и призвал американцев объединиться для противостояния опасным вызовам, стоящим перед ними: смертельной пандемии коронавируса, экономическим потрясениям и глубоким разногласиям по поводу американского лидерства, пишет USA Today.

«Сегодня день Америки, день демократии», — объявил новый глава Белого дома.

«Сегодня мы празднуем торжество не кандидата, а дела демократии, народа. Воля народа была услышана», — провозгласил Байден в обращении, длившемся 21 минуту.

«Мы ещё раз убедились, что демократия драгоценна. Демократия хрупка. В этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», — продолжил лидер США.

Как отмечает издание, 78-летний Байден «встаёт у руля» в опасный момент американской истории, когда страна продолжает борьбу со смертельным вирусом и логистическими проблемами кампании по вакцинации сотен миллионов людей. Кроме того, новый президент пришёл к власти через две недели штурма Капитолия толпой сторонников его предшественника Дональда Трампа, подчеркнувшего «кипящую напряжённость» в американской политике. Байдену придётся найти способ обуздать её, если он надеется продвинуть свою амбициозную повестку, отмечает газета.

Как напоминает издание, Трамп пропустил инаугурацию нового президента США, нарушив более, чем 150-летнюю традицию. При этом вице-президент Майк Пенс присутствовал на мероприятии. Среди зрителей были также бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш—младший и Барак Обама.

По словам издания, тон Байдена на протяжении большей части выступления был обнадёживающим. Он неоднократно обращался к теме единства глубоко расколотой нации и утверждал, что вложит «всю душу» в попытку объединить людей после ожесточённой предвыборной схватки.

«Я знаю, что в наши дни разговоры о единстве могут показаться глупой фантазией. Я знаю, что силы, которые разделяют нас, глубоки и реальны. Но я также знаю, что они не новы», — заявил Байден. Президент призвал к «новому началу» в Вашингтоне и поклялся столь же яростно сражаться за тех, кто не голосовал за него, как и за тех, кто поддержал его кандидатуру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В Колорадо обнаружена белка, зараженная бубонной чумой

19.07 / В МИД Украины уточнили число украинцев, захваченных пиратами у берегов Нигерии

14.11 / Огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship вновь провалились

12.08 / Создана раневая повязка, которая убивает вредные бактерии

16.07 / По факту заражения детей коронавирусом в лагере под Кировом возбуждено дело

27.10 / Резников: Отказываться от “Минска” в одностороннем порядке – это самоубийство

17.07 / Ученые приблизились к раскрытию тайны темной материи

25.09 / Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерным оружием

08.08 / Трамп заявил о нежелании РФ видеть его президентом США

20.11 / Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска