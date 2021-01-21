 

TVE – «четыре года на американских горках» уже в прошлом, но уход Трампа не означает конец трампизма

21.01.2021, 8:44, Новости дня
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У значительной части жителей США возникло ощущение, что четыре года президентского правления Дональда Трампа они провели на американских горках, передаёт TVE. При этом в «очень расколотых» Соединённых Штатах сформировался культ трампизма, который, как отмечается в материале, не исчезнет даже после его ухода из Белого дома.

Когда Трамп пришёл в Белый дом, в США вспыхнули протесты. Вначале было шествие женщин, возмущённых его мачистскими заявлениями. Затем прошли шествия против расизма. А после поражения на выборах на улицу вышли уже его сторонники, чтобы заявить о фальсификации в ходе голосования.

Его персона, в равной мере ненавидимая и обожаемая, расколола страну и дала название культу — трампизму.

ФИЛИП КРОУТЕР, корреспондент AP Global Media Services: Это культ, который, по-моему, мы никогда не наблюдали в американской политике и который никуда не денется. Страна очень-очень расколота. Пожалуй, это не так заметно в Вашингтоне и в крупных городах, поскольку там, скорее, преобладают более левые идеи. Но если отправиться в центральную часть страны или более глухие её уголки, то вы увидите совершенно иной мир. Так было и раньше, но сейчас у них есть человек, за которым можно пойти. У них есть человек, с которым они могут идентифицировать себя.

И этот культ только что пережил поворотный момент. После штурма Капитолия многие задаются вопросом: в каком направлении он будет двигаться.

За четыре года Трамп выполнил многие из своих обещаний. Снизил налоги. Оставил след в системе правосудия, назначив в Верховный суд трёх судей-консерваторов. Хотя он не закончил стену, за которую Мексика так и не стала платить, однако он заблокировал предоставление убежища. Вот одна из картинок, появившихся во времена его президентского правления, а вот один из его лозунгов.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Америка прежде всего.

Он развязал торговую войну с Китаем, вышел из ядерного соглашения с Ираном, из Парижского соглашения против изменений климата, из Всемирной организации здравоохранения.

КРИСТИНА ОЛЕА, корреспондент TVE в Вашингтоне: И он похвастался тем, что управляет страной не как политик, а как предприниматель. Кроме того, мы чаще наблюдали его в ипостаси телевизионной звезды. Мало кому из руководителей удавалось так часто попадать в заголовки новостей с помощью твитов, многие из которых содержали угрозы, ультиматумы и сообщения об увольнении. У многих здесь, в Белом доме, и на улице возникло чувство, что прошедшие четыре года они провели на американских горках.

В разгар пандемии Трамп позволял себе проводить массовые мероприятия. Он отказался публиковать свою декларацию о доходах, пережил импичмент, а теперь ему грозит политический процесс. Но на этот раз есть сомнения насчёт того, станет ли его партия признавать его невиновным.

Дата выхода в эфир 19 января 2021 года.



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