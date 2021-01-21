Обозреватель – эксперты назвали безумием планы украинской власти импортировать газ из России

21.01.2021, 8:44, Новости дня

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Эксперты назвали безумием предложение и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко импортировать газ из России. Как пишет «Обозреватель», по их мнению, любые новые договорённости со «страной-агрессором» приведут Украину к такой же зависимости от российских энергоресурсов, в которой сегодня пребывает соседняя Белоруссия.



Reuters

Зависимость от российского газа — это явление, парализующее все реформы, однако власть Украины сегодня идёт в направлении переговоров со «страной-агрессором» относительно импорта российского газа. Как пишет «Обозреватель», об этом рассказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

«Уже есть факты, что переговоры в этом направлении идут. А прямой контакт с Белоруссией по импорту электроэнергии говорит о том, что правительство уже идёт по пути импорта энергоносителей из России», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня идёт активная фаза переговоров с Россией относительно поставок газа, но происходит это тайно, чтобы не будоражить общество в то время, как «Украина и РФ в стадии войны».

«И сегодня речь идёт о схеме импорта газа, и, скорее всего, она будет связана с Белоруссией, ведь не зря уже возникла тема импорта электроэнергии из Белоруссии», — считает Бессмертный.

Комментируя заявление и.о. министра энергетики Юрия Витренко о том, что газ на Украину могут поставлять некие независимые компании, Бессмертный подчеркнул, что никаких независимых компаний в РФ нет, там монопольная схема, которая «содержит политическую крышу и политуправление со стороны Кремля».

Эксперт также предупредил, что любые новые договорённости об импорте газа из РФ приведут страну к такой же зависимости от российских энергоресурсов, в которой сегодня пребывает соседняя Белоруссия.

«Безусловно, если импорт газа из РФ будет, то это реинкарнирует прежние схемы. Сначала Кремль даст скидки. Такая схема отработана с Белоруссией, где просители дважды в год ездят в Кремль и вымаливают тарифы, которые не привязаны ни к каким рынкам, идёт просто давление, чтобы сделать экономику Белоруссии зависимой. И то же может быть с Украиной, и механизма в случае согласия на импорт российского газа этого избежать нет. Премьер и и.о. министра энергетики прекрасно это понимают», — объяснил Бессмертный.

В то же время, как отметил Марк Савчук, председатель Совета Общественного контроля НАБУ, энергоэксперт, Украине лучше отказаться от любых контактов с агрессором.

«Поскольку идёт война, то вопрос доступа российских компаний на рынок — политический вопрос. Я уверен, что большинство украинцев против. Мы воюем с ними — и потому хотели бы минимальных контактов, тем более с учётом, что они нас «кидали» на огромные суммы денег — не забываем тяжбы «Нафтогаза» с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. И нужно учесть, насколько подконтролен весь бизнес Кремлю — и здесь главная ошибка Витренко, который сказал, что мы можем покупать у независимых от Кремля компаний, и назвал «Роснефть». Это бред, министру после такого заявления нужно уходить в отставку», — отметил Савчук.

Он также подчеркнул, что все газопоставляющие и газодобывающие компании РФ подконтрольны «Газпрому» и Кремлю и весь нефтегазовый бизнес там политизирован.

«Не удивлюсь ничему, всё, что я думал о нашем и.о. министра, было неправильным, оказалось, что говорить можно всё что угодно, в зависимости от того, где ты находишься. Юрий Витренко был сторонником либеральных взаимоотношений на рынке газа, а потом, когда пришёл в министерство, заявил, что государству нужно регулировать цены на газ для населения. Не удивлюсь, если появится «новый способ поставок газа». Да, на востоке ресурс дешевле. Но нужно учитывать, насколько политизирован был вопрос газа в прошлом, и жизнь нас учит, что надо искать партнёров в другом месте, не на востоке, нам слишком дорого обходится этот дешёвый русский газ», — отметил Марк Савчук.

Как напоминает издание, ранее сообщалось, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил ряд шагов, которые, по его мнению, в комплексе положительно повлияют на рынок газа на Украине и снизят его стоимость. Среди предложенного — экспорт газа из России.

В то же время экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов считает, что восстановление энергетической зависимости от Кремля — это мощный удар по независимости и обороноспособности Украины.