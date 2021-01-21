 

В мире коронавирус подтвердили у почти 97 млн человек

21.01.2021, 8:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По состоянию на утро 21 января в мире коронавирус подтвердили у 96 млн 858 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло 2 млн 75 тыс. заболевших, выздоровело 53,4 млн человек.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (24,4 млн заболевших, 406 тыс. умерших);
Индия (10,6 млн заболевших, 152,9 тыс. умерших, 10,3 млн выздоровевших);
Бразилия (8,6 млн заболевших, 213 тыс. умерших, 7,6 млн выздоровевших);
Россия (3,6 млн заболевших, 66,2 тыс. умерших, почти 3 млн выздоровевших);
Великобритания (3,5 млн заболевших, 93,5 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Умер создатель поросенка Фунтика

13.09 / В Беларуси сегодня пройдет оппозиционный Марш героев

07.07 / У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус

07.08 / Трамп подписал указы о борьбе с TikTok и WeChat

06.01 / ЦИК Украины планирует в конце марта провести местные выборы в прифронтовых районах Донбасса

11.08 / Глава МИД ФРГ дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2»

22.01 / Голикова обсудила с победителем конкурса «Лидеры России» программу поддержки молодежи

07.01 / Республиканка, избранная в конгресс США, собиралась ходить на работу с оружием

02.07 / Эксперт: Голосование по поправкам превратилось в референдум по доверию Путину

22.11 / Ключевой проблемой процесса голосования “Опора” назвала фотографирование бюллетеней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска