Анастасия Толстихина из «Дома-2» в своем выкидыше обвинила жену Бердникова

21.01.2021, 8:36, Разное

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Экс-участница проекта «Дом-2» Анастасия Толстихина обвинила супругу солиста группы «Корни» Александра Бердникова в выкидыше и нанесении побоев. Об этом она пояснила в программе «На самом деле», также она призналась, что музыкант готов оставить семью с четырьмя детьми ради нее.

По словам Анастасии Толстихиной, жена певца узнала об ее положении, а потому решила подкараулить бывшую участницу «Дома-2». На улице она набросилась на нее с кулаками, из-за чего Толстихина потеряла равновесие и упала. Позднее она узнала о выкидыше, поэтому предположила, что нападение Ольги Бердниковой стало причиной потери ребенка.

Однако два года назад сразу после ухода из «Дома-2» Анастасия Толстихина рассказывала похожую историю. Тогда она утверждала, что уже родила от Александра Бердникова сына и теперь хочет, чтобы тот купил ему квартиру. Певец не стал отрицать, что между ними была непродолжительная связь, но ребенка он не признал, а позднее выяснилось, что Толстихина подделала возраст сына.

Новая беременность случилась после очередного воссоединения музыканта и Толстихиной в сентябре прошлого года, отметила экс-участница «Дома-2». Но Бердников все эти заявления опровергает, он заявил, что не собирается оставлять жену. Кроме того, Толстихина прошла детектор лжи, который уличил ее в обмане. Она действительно потеряла ребенка, но тот к певцу отношения никакого не имел.

Источник: radiokp.ru