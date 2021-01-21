Аутоиммунное заболевание матери может повысить риск развития СДВГ у ребенка

21.01.2021, 8:34, Разное

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В исследование были включены более 63 тысяч детей, родившиеся с 2000 по 2001 год в Новом Южном Уэльсе. Ученые выявили более 12,6 тысячи женщин, у которых было диагностировано одно из 35 аутоиммунных заболеваний: диабет 1 типа, энцефаломиелит, полиневрит, псориаз, ревматоидный артрит и другие.

За детьми, родившимися у этих женщин, наблюдали до 2014 года, собирая информацию о поставленных диагнозах, лекарствах, которые им выписывали, и случаях госпитализации. Полученные данные о каждом ребенке ученые сопоставляли с показателями четырех детей того же возраста, чьи матери не страдали аутоиммунными заболеваниями.

Результаты показали, что у женщин с таким диагнозом на 30% чаще по сравнению со здоровыми матерями рождаются дети, у которых впоследствии диагностируется СДВГ.

Ученые также провели метаанализ других подобных исследований и выяснили, что любое аутоиммунное заболевание у женщины повышает вероятность рождения ребенка с СДВГ, но самая сильная связь была установлена с диабетом 1 типа. У женщин с этим диагнозом чаще появляются дети с этим нарушением.

Ученые пока не могут объяснить, как именно аутоиммунное заболевание у матери может повлиять на развитие этого неврологического расстройства у ребенка. Авторы исследования предположили, что хроническое воспаление воздействует на развитие мозга плода, в том числе на его иммунные клетки. Возможно, что воспалительный процесс меняет эпигенетические маркеры – химические вещества, которые «включают» или «выключают» гены. Все эти изменения могут вызвать СДВГ или сделать ребенка более уязвимым для окружающей среды, считают ученые.

Сейчас авторы исследования сосредоточились на изучении этой причинно-следственной связи, чтобы выяснить, насколько тяжесть конкретного заболевания увеличивает риск рождения детей с СДВГ и какие методы лечения можно применять, чтобы снизить его.