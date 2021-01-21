Российские компании решили сохранить удаленную работу после COVID-19

21.01.2021, 8:24, Новости дня

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Российский бизнес получил опыт по переводу сотрудников на удаленную работу и больше не хочет строго придерживаться офисного режима: 44% крупных организаций планируют сохранить для части работников дистанционный режим, говорится в исследовании группы консалтинга центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет».

В отчете по итогам собеседования с представителями 102 крупных компаний говорится, что «крупный бизнес отказывается от консервативной модели работы в офисе: 41% компаний разрешат гибкий график посещения офиса, а 44% планируют перевести часть сотрудников на дистанционную работу на постоянной основе, расширяя возможности найма персонала из регионов», передает РИА «Новости».

Кроме того, «7% и вовсе полностью переведут офисный персонал на удаленный формат».

Вместе с тем компании планируют усилить контроль за действиями сотрудников на удаленке: «Порядка 24% крупных компаний заявили о планах инвестировать во внедрение средств контроля деятельности «белых воротничков», работающих дистанционно».

При этом, по анализу «Инфосистемы Джет», офисы российских компаний, вопреки прогнозам, не опустеют.

«53% респондентов радикальных перемен с офисами не планируют. Сокращать занимаемые площади и оптимизировать затраты на их аренду собираются лишь 12% опрошенных, в основном это представители финансового сектора. Переехать в коворкинг с гибкой оплатой намерены всего 2%. Примерно четверть компаний реорганизуют свои офисы под новые процессы работы, а 15% оснастят их по принципу Agile», – говорится в отчете.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала переход на удаленный формат работы на постоянной основе в тех сферах, где это возможно реализовать. Также глава российского правительства Михаил Мишустин выразил уверенность в сохранении дистанционной занятости после пандемии.