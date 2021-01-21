 

Депутата исключили из фракции Европарламента за гомофобию

21.01.2021, 8:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Либеральная фракция Европарламента «Обновить Европу» (Renew Europe) исключила из своих рядов литовского депутата Виктора Успасских после того, как он в соцсетях написал гомофобный пост.

Причиной для исключения стали гомофобные комментарии депутата в соцсетях, которые привели к внутреннему дисциплинарному расследованию. Результатом расследования стало немедленное прекращение членства Успасских в либеральной фракции, принятое большинством голосов. Решение вступает в силу немедленно, передает РИА «Новости». 

Комментируя это решение, лидер фракции Дачиан Чолош заявил, что в ней «нет места для гомофобии», и подчеркнул, что высказывания депутата несовместимы с важными для фракции ценностями. По его словам, политическое объединение привержено защите прав представителей ЛГБТ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что всегда поддерживает свободу слова и мыслей, но борцы с гомофобией перешли все границы дозволенного, осквернив памятники Варшавы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / В ОНФ потребовали извинений от сторонников Навального перед Рошалем

11.08 / Помпео посетил памятник «Спасибо, Америка!» в Чешской Республике

03.01 / В наручниках с пакетом на голове. В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

09.12 / Участник вакцинации от COVID-19: Попросили не пить алкоголь два-три дня

26.06 / Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения, что он погиб от огнестрельного ранения

09.07 / Россиянина нашли мертвым в Таиланде

04.08 / Haval F7 получил новую топовую версию в России

10.12 / Ученый рассказал о предстоящих в 2021 году солнечных и лунных затмениях

30.07 / Собянин призвал не ждать падения уровня распространения коронавируса в Москве до нуля

05.01 / Через пять лет в Боливии может начаться засуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска