Депутата исключили из фракции Европарламента за гомофобию

21.01.2021, 8:24, Новости дня

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Либеральная фракция Европарламента «Обновить Европу» (Renew Europe) исключила из своих рядов литовского депутата Виктора Успасских после того, как он в соцсетях написал гомофобный пост.

Причиной для исключения стали гомофобные комментарии депутата в соцсетях, которые привели к внутреннему дисциплинарному расследованию. Результатом расследования стало немедленное прекращение членства Успасских в либеральной фракции, принятое большинством голосов. Решение вступает в силу немедленно, передает РИА «Новости».

Комментируя это решение, лидер фракции Дачиан Чолош заявил, что в ней «нет места для гомофобии», и подчеркнул, что высказывания депутата несовместимы с важными для фракции ценностями. По его словам, политическое объединение привержено защите прав представителей ЛГБТ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что всегда поддерживает свободу слова и мыслей, но борцы с гомофобией перешли все границы дозволенного, осквернив памятники Варшавы.