Гривна подешевела к доллару до 28,20 грн/$

21.01.2021, 7:44, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 января.

Гривна к доллару подешевела на пять копеек – с 28,15 грн/$ до 28,20 грн/$.

Курс украинской валюты к евро укрепился на одну копейку – с 34,16 грн/€ до 34,15 грн/€.

Гривна к российскому рублю подешевела с 3,81 грн за 10 руб до 3,83 грн за 10 руб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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