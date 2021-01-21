Гривна подешевела к доллару до 28,20 грн/$
21.01.2021, 7:44,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 января.
Гривна к доллару подешевела на пять копеек – с 28,15 грн/$ до 28,20 грн/$.
Курс украинской валюты к евро укрепился на одну копейку – с 34,16 грн/€ до 34,15 грн/€.
Гривна к российскому рублю подешевела с 3,81 грн за 10 руб до 3,83 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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