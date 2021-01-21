Анна Хилькевич рассказала о пережитом в 15 лет домогательстве

21.01.2021, 7:40, Разное

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Российская актриса из сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что в 15 лет стала жертвой домогательств. Она пояснила своим подписчикам историю с харассментом, когда к ней приставал режиссер киностудии «Мосфильм».

В 15 лет Анна Хилькевич окончила театральную школу, но про мир кино она тогда еще мало знала, поэтому просто ходила с кастинга на кастинг, надеясь, что где-нибудь оценят ее творческий талант. Так, побывав в киностудии «Мосфильм» она приняла участие в одном из проектов, но перед этим необходимо было побеседовать с режиссером.

Поговорив с молодой Анной Хилькевич, кинодеятель пообещал ей прислать сообщение, в котором он укажет адрес, куда от нее потребуется подъехать в следующий раз. Актриса полагала, что там будет проходить второй тур, поэтому ждала, когда ее оповестят.

Анна Хилькевич отметила, что в тот день была на «седьмом небе» от счастья, но настроение у нее изменилось, когда она приехала к назначенному адресу. Там был обыкновенный жилой дом. Актриса зашла в нужную квартиру, в ней кроме режиссера был еще один «взрослый дядя». Завершила свою историю артистка тем, что режиссер завел ее в гостиную. Заинтриговав подписчиков, Хилькевич пообещала, что когда-нибудь она расскажет полную версию истории с харассментом, но имена актриса предпочла не раскрывать даже в сокращенном виде.

Источник: www.5-tv.ru