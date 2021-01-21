Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
21.01.2021, 7:28,
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Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после полученного при падении перелома крестца.
«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и…. перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», – прокомментировала видеозапись Кудрявцева в своем Instagram.
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На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.
Напомним, 6 января Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.
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