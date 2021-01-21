Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

21.01.2021, 7:28, Новости дня

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Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после полученного при падении перелома крестца.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и…. перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», – прокомментировала видеозапись Кудрявцева в своем Instagram.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.

Напомним, 6 января Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.