Украинский писатель предложил Киеву «продемонстрировать Кремлю зубы»

21.01.2021, 7:28, Новости дня

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Украинские военный эксперт, писатель Валентин Бадрак выразил мнение, что Киеву следует тратить на перевооружение армии по 3-4 млрд долларов, чтобы «показывать Кремлю зубы».

По мнению Бадрака, обозначенная сумма – это «минимум». «Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров», – приводит слова Бадрака РИА «Новости».

Он отметил, что если бы Киеву хватило «политической воли», то можно было бы создать ракеты дальностью до 1,5 тыс. километров. «И можно [бы] было достать до Кремля ракетой», – сообщил Бадрак в эфире Apostrophe TV. По его словам, наличие таких ракет позволит Украине изменить риторику переговоров с Россией.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать РФ чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов». Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле 2020 года заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – сообщил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.

Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.