 

Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене

21.01.2021, 7:10, Разное
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Братское республику политолог назвал “очень уязвимым местом”. Тем не менее он считает вероятность революции в Белоруссии невысокой. Президент Александр Лукашенко проводит жесткий курс, к тому же в республике велико влияние России, пояснил аналитик.

А вот на Украине вполне может “что-то произойти”, считает Борис Межуев. Он не исключил, что новая американская администрация захочет вернуть бывшего президента Петра Порошенко во власть.

Украинское руководством политолог назвал слабым. Команда Джо Байдена могут дестабилизировать обстановку в стране, если президент Владимир Зеленский их чем-то не устроит, считает аналитик.

Напомним, что в ходе предвыборной гонки Джо Байден назвал Александра Лукашенко диктатором. Демократ раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на события в Белоруссии.

Евросоюз призвал избранного президентом США Джо Байдена к содействую в деле смены власти в Беларуси.

— РБ головного мозга (@belamova) December 2, 2020

Избранный главы Белого дома поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Он осудил власти Белоруссии за насилие над протестующими.

Тихановская заявляла, что планирует встретиться с Байденом на его инаугурации 20 января. По словам политика, избранный президент пригласил ее на церемонию. Однако представлять Белоруссию будет сотрудник посольства.



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