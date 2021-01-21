 

Мнение: Китай ввел санкции против чиновников администрации Трампа

21.01.2021, 6:52, Разное
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Китай официально ввел санкции против 28 лиц входивших в разное время в администрацию Трампа.
Возглавляют список бывший глава Госдепа Помпео и бывший советник по национальной безопасности США О'Брайен.

В последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, спланировали и продвигали серию безумных действий, игнорируя интересы китайского и американского народов, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб интересам Китая. Это задело чувства китайского народа и серьезно повредило китайско-американским отношениям.

Решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебима. Китай решил ввести санкции в отношении 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за вопросы, связанные с Китаем, в том числе Помпео, Наварро, О’Брайен, Старвелл, Поттинджер и Ахмад в администрации Трампа. Жа, Краки, Крафт, Болтон, Бэннон и др. Этим людям и их семьям запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао. Им и их аффилированным компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем.

https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1847570.shtml – цинк

И даже вышедших в тираж Болтона и Бэннона не забыли. Китайцы все запоминают.

PS. На заглавной картинке, свежая работа модного ныне китайского художника-карикатуриста Ухэ Цилиня, который не так давно вызвал https://colonelcassad.livejournal.com/6370231.html нешуточные возгорания пятых точек в правительстве Австралии.

Источник: Colonel Cassad



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