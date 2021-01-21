 

В честь дня рождения Ирины Аллегровой Бабкина опубликовала их архивные снимки

21.01.2021, 6:46, Разное
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Российская певица Надежда Бабкина поздравила свою коллегу Ирину Аллегрову с 69-летним днем рождения двумя архивными снимками. На них они представлены молодыми и без пластических операций, отметили подписчики руководителя ансамбля «Русская песня».
Бабкина призналась, что родись она не женщиной, а мужчиной, то сделала бы все, чтобы побыть рядом с такой шикарной, эффектной и мощным нутром певицей. Она пожелала Ирине Аллегровой жить так долго, как это возможно, чтобы продолжать радовать своих поклонников творчеством.

Все свои пожелания она сопроводила двумя архивными снимками. На одном из них с Ириной Аллегровой даже отметился телеведущий Валерий Комиссаров. Подписчики Надежды Бабкиной в стороне не остались. Они присоединились к поздравлениям и осыпали комплиментами двух певиц, написав, что те обе выглядят красиво и шикарно.

Стоит отметить, что 20 января день рождения отметили еще две отечественные знаменитости. Так, 45-летний юбилей отпраздновала бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и Ольга Бузова — ей исполнилось 35 лет.

Источник: www.instagram.com



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