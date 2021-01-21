Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

21.01.2021, 6:34, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Associated Press.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ, передает ТАСС.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поможет борьбе с пандемией и справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире.

«Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, – говорится в заявлении генсека ООН. – Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19». «С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX («Ковакс») придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран», – полагают в ООН.

Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев. «Он надеется, что США присоединятся к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», – отмечается в сообщении.

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.

Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.