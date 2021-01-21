 

Псаки провела первый брифинг после возвращения в Белый дом

21.01.2021, 6:34, Новости дня
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Бывший официальный представитель Госдепартамента США и экс-помощник президента США Барака Обамы по коммуникациям Джен Псаки провела первый брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома в новой американской администрации Джозефа Байдена.

«Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных американским президентом Джозефом Байденом] исполнительных указах. Для борьбы со смертоносным вирусом президент [Соединенных Штатов] ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношение масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – приводит слова Псаки ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате.

Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Помимо этого, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.

«Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – сказала Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства».

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.

Напомним, 24 марта 2015 года Псаки провела последний брифинг в качестве представителя Госдепартамента США. Ранее стало известно о назначении Псаки директором по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы.



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