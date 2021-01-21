Байден выступил с речью у мемориала Линкольна

21.01.2021, 6:34, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на концерте в центре Вашингтона у мемориала Линкольна по поводу состоявшейся инаугурации.

«Благодаря вам демократия победила», – обратился он к американцам. «Это великая страна, а мы – хорошие люди. И преодоление трудностей, которые перед нами стоят, требует <…> единства», – приводит слова Байдена ТАСС.

Как отметил 46-й президент Соединенных Штатов, перед страной в настоящее время стоит множество вызовов, однако он уверен, что США справятся с ними. «Есть моменты в нашей истории, когда от нас как американцев требуется большего. Это было во времена Гражданской войны, это было во времена, когда доктор [Мартин Лютер] Кинг говорил с этих ступеней о том, что у него есть мечта <…>. Сейчас один из таких моментов: пандемия, экономический кризис, расовая несправедливость, климатический кризис, а также угрозы самой нашей демократии. И вопрос заключается в том, в наших ли силах справиться с этим? <…> Я думаю, что мы должны это сделать, и я убежден, что мы это сделаем», – подчеркнул американский лидер.

Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.